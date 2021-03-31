Pakistan ve Hindistan arasında ticaret yeniden başlıyor

Pakistan, Ağustos 2019'dan bu yana Hindistan ile askıya aldığı ticari ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı.

Pakistan, Ağustos 2019'dan bu yana Hindistan ile askıya aldığı ticari ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı.

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Cemmu ve Keşmir'in geçici özel statüsünü iptal etmesinin ardından Ağustos 2019'da Hindistan ile ticareti tek taraflı olarak askıya almıştı. Pakistan Başbakanı İmran Han hükümeti ise, Modi hükümetini 1948'den bu yana iki nükleer güç arasında imzalanan tüm anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı.

Hindistan'dan pamuk, iplik ve şeker ithalatına izin

Pakistan, aldığı yeni karar ile yaklaşık 2 yıldır askıya aldığı ticari ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı. Pakistan Bakanlar Kurulu Ekonomik Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanan karara göre, Pakistanlı tüccarlar Hindistan'dan pamuk, iplik ve şeker ithal edebilecek.

Pakistanlı yetkililer, özel sektöre Hindistan'dan yarım milyon ton beyaz şeker ithal etme izni verildiğini ve tekstil endüstrisine rahatlık sağlamak amacı ile pamuğun 30 Haziran 2021'e kadar kara yoluyla ithal edileceğini belirtti. Uzmanlar, Pakistan'ın pamuk açığını kapatmak ucuz Hint pamuğu ithal etmek zorunda olduğunu öne sürdü.

Modi-Han arasında mektuplaşma

Geçtiğimiz hafta 23 Mart'ta Başbakan Modi, Pakistan Ulusal Günü'nde Başbakan Han'a iyi dileklerini iletmişti. Modi mektubunda, komşu bir ülke olarak, Pakistan halkıyla samimi ilişkiler arzuladığını, bunun için, terörden ve düşmanlıktan yoksun bir güven ortamının şart olduğunu ifade etmişti.

Başbakan Han ise, dün Modi'ye yazdığı mektupta, "sonuç odaklı diyalog" için "elverişli bir ortam" oluşması gerektiğini belirtmişti.

Keşmir sorunu

Hindistan ve Pakistan arasındaki Cemmu ve Keşmir konusundaki anlaşmazlık 1947'den bu yana devam ediyor. Hindistan, şu anda Hindistan ve Pakistan arasında Kontrol Hattı (LoC) ile bölünmüş olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde egemenlik iddia ediyor.

Yüzde 90'ını Müslümanlardan oluşan Keşmir halkı, 1947 yılında Pakistan'a katılmak istese de dönemin yönetimi Hindistan ile birleşme kararı almıştı. Keşmir halkının karara karşı çıkmasının ardından, Pakistan ve Hindistan bölgeye asker göndermiş ve taraflar 1947, 1965 ve 1999'da bölge için savaşmıştı. Taraflar arasında sağlanan ateşkes ile sonucunda Cemmu ve Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i ise Pakistan kontrolüne bırakılırken, bölgenin yüzde 20'lik bölümü ise Çin'e bırakılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı