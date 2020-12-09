Pakistan ve Çin arasında "Kartal-9" tatbikatı başladı

Pakistan ve Çin arasında "Kartal-9" isimli ortak askeri tatbikat başladı.

Pakistan Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen söz konusu tatbikatın bugün başladığı belirtilirken, tatbikatın hangi hava üssünde yapıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Tatbikatın açılış törenine, Pakistan Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Vakas Ahmed Sulehri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nden (PLAAF) Tümgeneral Sun Hong katıldı.

Sulehri burada yaptığı açıklamada, tatbikatın Pakistan ve Çin Hava Kuvvetleri arasında müşterek çalışma kabiliyetini artırmak için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sun ise tatbikatın iki ülke hava kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

İki ülke arasında düzenlenen söz konusu ortak askeri tatbikatın ilki olan Kartal-1, mart 2011'de düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı