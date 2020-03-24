Pakistan ve Bangladeş Dışişleri Bakanlarından Kovid-19 görüşmesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bölge ülkelerinin karşılaştığı zorlukları görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bölge ülkelerinin karşılaştığı zorlukları görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, Momen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatına (SAARC) üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için sağlık bakanlarını video konferans üzerinden bir araya getirmeye hazır olduğunu yineledi.

Pakistan'ın teklifini memnuniyetle karşılayan Momen, Bangladeş'in böyle bir toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Her iki bakan, Kovid-19 salgınının ardından bölge ülkelerinin karşılaştığı zorlukları ele aldı.

Öte yandan Kureyşi, İran'ın Kovid-19 sebebiyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığının altını çizerek, İran üzerindeki yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Hindistan'da halk marketlere akın etti

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi tarafından açıklanan 21 günlük dışarı çıkma yasağının ardından halk, panik içerisinde alışveriş yapmaya koştu.

Hint basınındaki haberlere göre, Modi'nin açıklamasının ardından başkent Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerinde halk, market ve eczanelere akın etti.

İsmi açıklanmayan bir market sahibi, yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca böyle bir kaosa tanıklık etmedim. Aralarında pirinç, un, ekmek, bisküvi ve yemeklik sıvı yağın bulunduğu bütün stoklarımız satıldı." dedi.

Kaynak: AA