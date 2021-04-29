Pakistan ve Almanya, Afgan barış sürecini görüştü
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Pakistan ve Almanya, Afgan barış sürecini görüştü

Pakistan ve Almanya, Afgan barış sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Afgan barış sürecini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Afgan barış sürecini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, başkent İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir araya geldi.

İki bakan, Pakistan ve Almanya arasındaki ikili ilişkileri, Afgan barış sürecini ve Kovid-19 salgınının etkilerini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, karşılıklı iş birliğinin artırılmasının salgınla mücadele etmek için önemli olduğunu belirtti.

Kureyşi, Alman mevkidaşına Pakistan'ın barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan için verdiği destek ve devam eden Afgan barış sürecine katkılarıyla ilgili bilgi verdi.

Şiddetin azalması ve ateşkese varılması vurgusu

Afgan tarafların müzakere edilmiş siyasi uzlaşıya doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret eden Kureyşi, şiddettin azalmasının ve ateşkese varmanın mühim olduğunu kaydetti.

Kureyşi, barışı bozmak isteyenlerin rollerine karşı uyarıda bulunarak Afganistan'a barışın gelmesinin bölgesel bağlantı ve ticaretin artması gibi önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, 11-13 Nisan'da Almanya'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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