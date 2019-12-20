Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
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Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeyi ve Afganistan'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:12
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

'ın kuzeyi ve 'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA
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