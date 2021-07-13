Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları, Tacikistan'da Afgan barış sürecini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları, Tacikistan'da Afgan barış sürecini görüştü

Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları, Tacikistan'da Afgan barış sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Hanif Atmar, Afgan barış sürecini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Hanif Atmar, Afgan barış sürecini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Kureyşi ile Afganistanlı mevkidaşı Atmar bir araya geldi.

Kureyşi, görüşmede, Pakistan'ın, birleşik ve barışçıl bir Afganistan'a kararlı desteğini yineledi.

Uluslararası güçlerin ülkeden ayrılması göz önünde bulundurularak Afgan liderlere müzakere edilmiş siyasi uzlaşıya en erken sürede ulaşması çağrısında bulunan Kureyşi, Afgan liderlerin bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğine dikkati çekti.

Kureyşi, ülkede devam eden üst düzey şiddetten endişe ettiğini, bunun acilen durması ve kapsamlı bir ateşkese varılması gerektiğini belirtti.

Olumsuz açıklamaların Pakistan'ın Afgan barış sürecine olumlu katkılarını gölgeleyemeyeceğini vurgulayan Kureyşi, suçlama oyununun bölgeye hizmet etmediğini kaydetti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.???????

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Muhib ve bazı Afgan yetkililer, Taliban'ın güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırı dalgasının ardında Pakistan'ın rol oynadığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan ise Afgan yetkililerin bu açıklamalarına tepki göstererek iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Salih Uçan Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları, Tacikistan'da Afgan barış sürecini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 17:24:52. #1.13#

title