Pakistan ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Kureyşi, Blinken ile New York'ta bir araya geldi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da kapsayıcı siyasi uzlaşı için çabaları kolaylaştırmaya olan bağlılığına dikkati çekerek, Afganistan'ın çeşitliliğini yansıtan ve 2001'den bu yana elde edilen kazanımları koruyan istikrarlı ve geniş tabanlı bir hükümetin, Afgan topraklarının bir daha asla teröristlerce sömürülmemesini sağlayabileceğini belirtti.

Afganistan'da yeni bir siyasi gerçekliğin ortaya çıktığına işaret eden Kureyşi, Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun da Afgan halkının büyüyen ekonomik krizle başa çıkmasında onlara yardımcı olmak için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Kureyşi, dünyanın Afganistan ile ilişkileri kesme hatasını tekrar etmeyeceğini umduğunu kaydetti.

"ABD ile dengeli ilişki arzuluyoruz" vurgusu

ABD ile ilişkilere de değinen Kureyşi, İslamabad'ın Washington yönetimi ile ticaret, yatırım, enerji ve bölgesel bağlantıya dayalı dengeli bir ilişki arzuladığını ifade etti.

Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerine de dikkati çekerek, Keşmir meselesinin çözümünün Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrar için önemli olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Pakistan'ın ABD ve diğer ülkelerin vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmesindeki desteğine ve bölgede barış için devam eden çabalarına teşekkür etti.

İki bakan, Biden yönetiminin ocakta göreve gelmesinin ardından ilk defa yüz yüze bir araya geldi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Sezai Temelli Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Gündeş Gülben Ergen Caner Cindoruk Burak Yamantürk
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 08:48:33. #1.12#