Pakistan uyruklu 2 cinayet zanlısı yakalandı

Pakistan uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Pakistanlı 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Aralık'ta Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A'nın öldürülmesi üzerine polis çalışma başlattı. S.A'nın öldürüldükten sonra yine Pakistan uyruklu İ.A ve İ.B tarafından Edirne'ye götürüldüğü tespit edilirken, S.A'nın cesedi 19 Aralık'ta Edirne İl Jandarma ekiplerince bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışmasında İ.A ve İ.B'nin ev adresleri tesbit etti.Polis ekipleri belirledikleri adrese düzenledikleri baskında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan İ.A ve İ.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak