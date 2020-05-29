Pakistan uluslararası uçuş yasağını kaldırdı
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Pakistan uluslararası uçuş yasağını kaldırdı

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta uygulamaya başladığı hava yoluyla uluslararası yolcu taşımacılığına getirilen yasağı kaldırdı.

Pakistan uluslararası uçuş yasağını kaldırdı
29.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:49

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta uygulamaya başladığı hava yoluyla uluslararası yolcu taşımacılığına getirilen yasağı kaldırdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA) 21 Mart'ta iki hafta için uygulama kararı alınan ancak dünyada virüsün hızla yayılması nedeniyle iki kez uzatılan uluslararası uçuş yasağının bu gece itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

İç hat uçuşlarının 16 Mayıs'ta 5 kent arasında yapılmasına müsaade edilen ülkede, Gvadar ve Turbat Havalimanları dışında tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin uluslararası uçuşlarına açıldığını kaydeden CAA, uçuşlara yönelik güvenlik önlemlerini de duyurdu.

CAA, terminallerde kalabalık oluşturmamak adına havalimanı yönetimlerinin önlem alması gerektiğini belirtirken uçakların her uçuşta dezenfekte edilmesini istedi.

Uçaklara yolcuların sosyal mesafe kurallarına göre alınacağını kaydeden CAA, hava yolu şirketlerini de uçuş sırasında gerekli önlemleri almaları noktasında uyardı.

Vaka sayısı 64 bini aştı

Öte yandan ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 636 artarak 64 bin 28'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 artarak 1317 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 931 testin yapıldığı ülkede toplam test sayısı 520 bin 17 olurken virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 22 bin 305 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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