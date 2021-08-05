Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi
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Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi

Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki hak ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi.

Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki hak ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi.

Başbakan İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ikinci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, Yeni Delhi'nin Keşmir halkının iradesini kırmada başarısız olduğunu belirtti.

Han, bugün Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da "yasa dışı ve tek taraflı" attığı adımların yıl dönümü olduğuna işaret ederek, Hint yönetiminin adımlarını "askeri işgal ve temel insan haklarının kısıtlanmasına" yönelik eylemlerin takip ettiğini vurguladı.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları örgütleri ve küresel medyanın da bulunduğu uluslararası topluma çağrıda bulunan Han, Cammu Keşmir halkına yönelik suçları sebebiyle Hindistan'ın sorumlu tutulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, Pakistan'ın Keşmir halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Keşmir ile dayanışma vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuku ihlal ederek Keşmir halkının belirgin kimliğini yok etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Hindistan'ın, bölgenin demografik yapısını değiştirme girişimiyle Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı konusunda taviz vermesini umduğu ancak bu girişimlerin başarısız olduğu belirtildi.

Hindistan'ın attığı adımların Pakistan, Keşmir ve uluslararası toplum tarafından reddedildiği ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik hak ihlallerinin bölge halkının kararlılığını sarsamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir tartışmasının 1948'den bu yana BM Güvenlik Konseyi gündeminde olduğu anımsatılarak, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi, Pakistan, uluslararası toplum ve Keşmir halkına karşı taahhütlerini yerine getirmediğine işaret edildi.

Pakistan halkının ve devletinin Keşmir halkı ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek, Pakistan'ın Keşmir halkının BM Güvenlik Konseyi kararları ile uyumlu kendi kaderini tayin hakkı tanınana kadar onları desteklemekten vazgeçmeyeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmasını istedi - Haberler
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