Pakistan Uluslararası Havayollarının yakın zamanda toparlanması mümkün görünmüyor Avrupa Hava Güvenliği Ajansının (EASA) 1 Temmuz'dan bu yana Avrupa'ya tüm uçuşlarına 6 aylık yasak getirdiği Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) yakın zamanda toparlanmasının mümkün görünmediği bildirildi.

Avrupa Hava Güvenliği Ajansının (EASA) 1 Temmuz'dan bu yana Avrupa'ya tüm uçuşlarına 6 aylık yasak getirdiği Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) yakın zamanda toparlanmasının mümkün görünmediği bildirildi.

Livemint'in haberine göre, mayısta Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen PIA uçağı ve sonrasında açılan soruşturmada, çok sayıda Pakistanlı pilotun sahte lisansa sahip olduğu skandalının ortaya çıkmasının ardından EASA, İngiltere ve ABD, PIA seferlerine yasak getirdi.

Birçok uluslararası hava yolu şirketi de Pakistanlı pilotları uçuşlardan çekti.

Son olarak Vietnam, 27 Pakistanlı pilotu, nitelikleriyle ilgili endişeler nedeniyle uçuşlardan çekerken, PIA'nın 2008'den bu yana kaybının 5,6 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Orta Doğu seferlerinin büyük bölümü durma noktasına geldi

Geçen yıl, federal hükümetten borcunun silinmesini isteyen ve Mart 2020'ye kadar 18 uluslararası rotada seferler düzenleyen PIA'nın, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Orta Doğu seferlerinin büyük bölümü de durma noktasına geldi.

EASA'nın yasağıyla PIA, en büyük 6 uluslararası rotasını kaybetmiş oldu.

PIA'nın Orta Doğu, Kanada, Malezya ve Tayland'a yakın zamanda uçuşlara yeniden başlaması beklenmezken, şirketin ayakta kalma mücadelesinin son aşamasında olduğunun varsayılabileceği ifade edildi.

22 Mayıs'ta yolcu uçağı düşmüştü

PIA'nın 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü.

Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu sağ kurtulmuştu.

Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han, uçak kazasının "insan hatasından" kaynaklandığını açıklamış, PIA, 150 pilotuna "şüpheli yollarla pilotluk belgesi aldıkları" iddiasıyla uçuş yasağı getirmişti.

Kaynak: AA