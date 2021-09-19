Pakistan Uluslararası Havayolları, 22 yıl sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi - Haberler
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Pakistan Uluslararası Havayolları, 22 yıl sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Pakistan Uluslararası Havayolları, 22 yıl sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), 22 yıl aranın ardından Pakistan'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk yolcu seferini gerçekleştirdi.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), 22 yıl aranın ardından Pakistan'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk yolcu seferini gerçekleştirdi.

PIA Başkanı Arşad Malik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 22 yıl sonra PIA uçağının Şam'a indiğini belirtti.

Malik, PIA uçağının hacılarla Şam'a gittiğini, bunun dini turizmi teşvik etmek ve Suriye'deki rejimle ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Öte yandan, PIA uçağının Şam'a inmesi, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed'in Esed rejiminin İslamabad Maslahatgüzarı Mazen Obeyd ile görüşmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. Ahmed ile Obeyd 14 Eylül'de İslamabad'da bir araya gelmişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, PIA uçağının ilk seferinin Pakistan'ın Karaçi Havalimanı'ndan dün Şam Havalimanı'na yaptığını ileri sürdü.

Pakistan Havacılık Bakanı Gulam Server Han ve rejiminin İslamabad Maslahatgüzarı Obeyd'in uçakta yer aldığı iddia edilen haber de, 268 yolcunun Şam'a iniş yaptığı belirtildi.

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
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