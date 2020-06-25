Pakistan uçağı neden düştü? Pakistan uçağı nereye düştü? Kazada kaç kişi öldü? Pakistan uçağı düşüş anı görüntüleri merak uyandırmıştı. Pakistan uçak kazasında kaç kişi öldü? Mayıs ayında Airbus A320 uçağının bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu 98 kişi hayatını kaybetmişti. Peki, Pakistan uçağı nereye düştü?

Mayıs ayında yerleşim alanına düşen Pakistan uçağında hayatını kaybedenler arasında Zara Abid adında ünlü bir model de vardı. Birçok kişinin hayatına mal olan uçak kazasının düşme nedeni ise Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han tarafından açıklandı. İnsan hatasının yol açtığı düşünülen kazada koronavirüs detayı da dikkat çekti. İşte, detaylar...

PAKİSTAN UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Airbus A320 uçağının iniş yapacağı sırada yerleşim alanına düşmesi sonucu 98 yolcu hayatını kaybederken sadece 2 kişi kazadan kurutabilmişti. Mayıs ayında gerçekleşen kazanın nedeni ise araştırılmaya devam ediyordu.

Uçağın düşüş sebebiyle ilgili Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han raporun bir yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "(Airbus A320) Uçakta teknik bir hata yoktu. Uçuşa tamamen uygundu. Pilot ve yardımcı pilotun her ikisi de sağlıklı ve deneyimliydi. Uçuş boyunca hava trafik kontrolüne herhangi bir teknik hata bildirmediler." dedi. Soruşturmalar neticesinde kazaya insan hatasının yol açtığını belirten Han, kazadan pilotun ve ATC'nin sorumlu olduğu bildirildi.

PAKİSTAN UÇAĞI NEREYE DÜŞTÜ?

Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapıyordu. Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerinin üzerine düştü. Model Colony isimli mahalleye düşen uçaktan 2 yolcu sağ çıktı.

PAKİSTAN UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Mayıs ayında Karaçi kentindeki bir mahalleye düşen kazada 98 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu yolcu uçağında mürettabat ile birlikte 99 kişi bulunuyordu. Kazadan 2 kişi sağ çıktı ve 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir de çocuk bulunuyordu. Yanı sıra Zara Abid adında bir model de yaşamını yitirenler arasındaydı.