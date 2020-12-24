Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi
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Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi

24.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:11
Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu (HLMDG) 15. Toplantısı 22-23 Aralık'ta Ankara'da düzenlendi. Görüşmelerde Türkiye Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türk heyetine liderlik ederken, Savunma Sekreteri Korgeneral (Em.) Mian Muhammad Hilal Hussain Pakistan heyetinin başındaydı.

HLMDG toplantısı sırasında, her iki heyet birleşik üretim ve tedarik dâhil olmak üzere askeri eğitim, eğitim, terörizme karşı işbirliği ve savunma sanayisi işbirliği konularındaki karşılıklı işbirliği fırsatlarını tartıştı. Taraflar Orta Doğu, Güney Asya ve Afganistan dâhil bölgesel durumları hakkındaki bakış açılarını paylaştılar.

SONRAKİ TOPLANTI ANKARA'DA YAPILACAK

Her iki taraf savunma işbirliğini daha da güçlendirmek için kararlılıklarını yeniden teyit ettiler. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl Nisan ayında Pakistan'da düzenlenen son HLMDG toplantısından beri kaydedilen ilerlemeler de ele alındı. Pakistan-Türkiye HLMDG toplantısının bir sonraki oturumu 2021 yılında Pakistan'da düzenlenecek.

Korgeneral (Em.) Mian Muhammad Hilal Hussain Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Türk Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ve Türk Uzay Sanayisi (TAI) CEO'su Dr. Temel Kotil'i ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.

Pakistan heyeti aynı zamanda Baykar (UAV OEM), ASELSAN, HAVELSAN ve TAI'nin dâhil olduğu savunma sanayisi firmalarını ziyaret etti.

Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi
Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi
Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun 15. toplantısı Ankara'da düzenlendi
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