Pakistan, Türkiye ve Malezya arasında ortak televizyon kanalı kurma girişimi - Haberler
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Pakistan, Türkiye ve Malezya arasında ortak televizyon kanalı kurma girişimi

Pakistan, Türkiye ve Malezya arasında ortak televizyon kanalı kurma girişimi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını duyurdu.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını duyurdu.

Yerel basındaki haberler e göre, Hüseyin, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını belirtti ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Eylül 2019'da Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde üç ülkenin birlikte kanal kuracağını duyurmuştu.

Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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