Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubunu Sundu

Pakistan'ın Türkiye'ye yeni tayin edilen Büyükelçisi Ekselansları Muhammad Syrus Sajjad Qazi bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen bir törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain ve Başbakan Shahid Khaqan Abbasi'nin özel selamlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Kendisi Pakistan halkının ve liderlerinin kardeş Türk milletine derin sevgisi ve saygısı olduğunu iletti ve Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi olmanın kendisi için bir onur olduğunu ekledi.

Güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçi Syrus Sajjd Qazi'yi sıcak bir şekilde karşıladı ve Pakistan Büyükelçisi olarak görevlerini yerine getirirken en iyi dileklerini ve desteklerini iletti. Cumhurbaşkanı Büyükelçiden kendisinin sıcak selamlarını ve iyi dileklerini Pakistan halkına ve liderlerine iletmesini istedi. Cumhurbaşkanı Mamnoon ile Astana'da 9 Eylül 2017'deki OIC Bilim ve Teknoloji Zirvesinin yan oturumlarında yaptığı son görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Türkiye'nin iyi ve zor zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında duran kardeş ülkeler olduğunu yeniden teyit etti.

Büyükelçi Syrus Qazi Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihte derin kökleri olduğunu ve bu ilişkinin ekonomik, savunma, kültürel ve insanlar arası düzeylerde devamlı büyüdüğünü belirtti. Kendisi Türkiye ile yakın kardeşlik bağlarını stratejik bir ortaklığa dönüştürmek amacıyla yakından çalışmak için kararlılığını yeniden ifade etti.

Kariyerli bir diplomat olan Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Dışişleri Hizmetlerine 1990'da katıldı.Ankara'daki görevini kabul etmeden önce, Pakistan'ın Macaristan Büyükelçisi ve eş zamanlı olarak Karadağ Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu. Daha öncesinde, Başbakanın ofisinde Birleşik Sekreter olarak görev yaptı. Kendisinin diplomatik hizmetlerde geniş bir deneyimi vardır, Cenevre, Yeni Delhi ve Washington dahil yurtdışındaki çeşitli Pakistan misyonlarında olduğu kadar Ana Merkezde de çeşitli kapasitelerde hizmetlerde bulunmuştur. Kendisi 11 Eylül 1964'te Rawalpindi'de doğmuştur. Lahor'daki Allama Iqbal Medical College'dan MBBS derecesine sahiptir ve İngilizceyi, Urducayı ve Pencabi dilini çok iyi bilmektedir. Büyükelçi M. Syrus Sajjad Qazi evlidir ve üç çocuğu vardır.