Pakistan, terör faaliyetlerini bırakması halinde Pakistan Talibanı'na af çıkarabilir - Haberler
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Pakistan, terör faaliyetlerini bırakması halinde Pakistan Talibanı'na af çıkarabilir

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan, terör faaliyetlerini bırakması halinde Pakistan Talibanı'na af çıkarabilir

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını söyledi.

Yerel bir haber ajansına açıklamalarda bulunan Kureyşi, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından, hapishanelerdeki TTP mensuplarının serbest bırakılmasından endişeli olduklarını ifade etti.

Kureyşi, serbest bırakılan TTP üyelerinin Pakistan'a gelip problem oluşturmasının, masumların hayatını etkileyeceğini ve bunu istemediklerini vurgulayarak, "Eğer Afganistan'daki yeni oluşum etkisini kullanır ve TTP ile konuşursa ve eğer TTP, hukuku kendi eline almaz, terör faaliyetlerine katılmaz ve Pakistan anayasası ve hükümetinin emrine boyun eğer ve teslim olursa onlara af vermeye bile açığız." dedi.

Afgan Talibanı'nın, "Afganistan topraklarının herhangi bir terör örgütü tarafından hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağını" duyurduğunu anımsatan Kureyşi, bunu olumlu olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Kureyşi, Afgan Talibanı'nın bu konuda verdiği güvenceye göre hareket edip etmeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Kureyşi'nin af açıklaması, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin birkaç gün önce benzer bir açıklamada bulunmasının ardından geldi.

Alvi, suça bulaşmayan, silahını teslim eden ve Pakistan anayasasına bağlı kalmayı kabul eden TTP mensuplarına İslamabad'ın af verebileceğini söylemişti.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Taliban'ın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

2007'de kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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