Pakistan Talibanı elebaşı Şehriyar Mesud Afganistan'da öldürüldü
Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü. Patlamada ölen Mesud'un yerine, grubun başına yardımcılarından Mevlana Vali Muhammed'in getirildiği bildirildi.
13.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:15
Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü.
Örgütten yapılan açıklamada, Afganistan'ın Kunar vilayetinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının Mesud'u taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com