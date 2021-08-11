Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı
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Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı

Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KARAÇİ (İHA) – Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında yer alan Chaman kentindeki sınır kapısını yaya trafiği ve ticaret faaliyetleri için yeniden açtı.

KARAÇİ (İHA) – Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında yer alan Chaman kentindeki sınır kapısını yaya trafiği ve ticaret faaliyetleri için yeniden açtı.

ABD güçlerinin çekilme sürecinin devam ettiği Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi devam ediyor. Taliban'ın geçtiğimiz ay Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda kontrolü ele geçirmesinin ardından İslamabad yönetimi tedbirleri arttırarak Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentindeki sınır kapısını kapatmıştı. Chaman kenti ile Afganistan'ın Kandahar kentine bağlı Taliban kontrolündeki Spin Boldak ilçesi arasında yer alan sınır kapısı, bugün yeniden açıldı. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarının anavatanlarına dönmelerine izin verildiğini belirtirken, transit ve ikili ticaret faaliyetlerinin de yeniden başlatıldığını belirtti. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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