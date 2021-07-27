Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı
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Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı

Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını ticari faaliyetlere açtığı bildirildi.

Pakistan'ın, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını ticari faaliyetlere açtığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, sınırdaki Çaman bölgesinde üst düzey yetkililerden Cuma Dad Mandokel, sınır kapısının açıldığını ve iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin yeniden başladığını söyledi.

Taliban, 14 Temmuz'da Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti

Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, 14 Temmuz'da, Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını bildirmişti.

Taliban'ın Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından Pakistan hududu kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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