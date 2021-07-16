Pakistan, Taliban'a karşı savaşan Afgan güçlerini engellediğine yönelik iddiaları reddetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in Pakistan Hava Kuvvetlerinin sınırın yakınında Taliban'a karşı herhangi bir operasyon yürütecek Afgan güvenlik güçlerine uyarıda bulunduğu ve onları püskürteceği iddialarını reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in Pakistan Hava Kuvvetlerinin sınırın yakınında Taliban'a karşı herhangi bir operasyon yürütecek Afgan güvenlik güçlerine uyarıda bulunduğu ve onları püskürteceği iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Salih'in iddialarının temelsiz olduğu vurgulanarak, bunun İslamabad'ın barış sürecinde gösterdiği çabaların altını oyduğu belirtildi.

Afgan tarafının, Pakistan'ın Çaman kasabasının karşısındaki bölgede hava operasyonu gerçekleştirme niyetini Pakistan'a ilettiği bildirilen açıklamada, İslamabad'ın da her ne kadar sınırın çok yakınında gerçekleştirilecek bir operasyon olsa da buna olumlu yanıt verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Afganistan Hava Kuvvetleri ile herhangi bir konuda iletişim kurmadığına işaret edilerek, Salih'in Pakistan Hava Kuvvetlerinin sınırın yakınında Taliban'a karşı herhangi bir operasyon yürütecek Afgan güvenlik güçlerine uyarıda bulunduğu ve onları püskürteceği iddiaları reddedildi.

Pakistan ordusunun ülkeye kaçan 40 Afganistan askerini kurtardığı ve onları kendi ülkelerine gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, İslamabad'ın Afganistan'da barış için kararlı olduğu kaydedildi.

Salih'in açıklaması

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, dün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Afganistan Hava Kuvvetleri ve ordusuna sınırdaki Spin Boldak'tan Taliban'ı çıkarmaya yönelik herhangi bir hareketin püskürtüleceğine dair uyarı bildiriminde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Salih'in bu açıklaması, Taliban'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından gelmişti.

Başbakan Han'dan Gani'ye tepki

Yerel basındaki haberlere göre, Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere başkent Taşkent'te bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin İslamabad'ın Afgan barış sürecinde olumsuz rol oynadığına dair açıklamasına tepki göstererek, Afganistan'da yaşananlar için Pakistan'ı suçlamanın son derece adaletsiz olduğunu belirtti.

Han, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin de bulunduğu konferansta kendisine seslenerek, Afganistan'daki karışıklıktan en çok etkilenen ülkenin Pakistan olduğunu ve son 15 senede 70 bin Pakistan vatandaşının bu sebeple hayatını kaybettiğini ifade etti.

Pakistan'ın daha fazla çatışma istemediğini dile getiren Han, İslamabad'ın Afganistan'da tüm barış ve uzlaşı girişimlerine destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı