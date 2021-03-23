Pakistan, Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini memnuniyetle karşıladı

Pakistan, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için başlattığı yeni barış girişimini memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan tarafından duyurulan ve Yemen krizinin müzakere yoluyla çözümü için ateşkes dahil kapsamlı bir yol haritası sunan barış girişiminden memnun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu girişimi doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirdiğine işaret edilirken, İslamabad'ın Yemen'deki çatışmada barışçıl bir uzlaşı için Riyad yönetiminin çabalarını tamamen desteklediği vurgulandı.

Pakistan'ın Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pakistan'ın Yemen'deki çatışmanın taraflarına binlerce masumun hayatını kurtarmak ve bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için düşmanlıkları sona erdirerek diyalog kurmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Barış girişimi dün açıklanmıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırmıştı.

Girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı