Pakistan, Sri Lanka'nın Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin vermesinden memnun
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Pakistan, Sri Lanka'nın Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin vermesinden memnun

11.02.2021 07:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 07:14
Pakistan, Sri Lanka'nın Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin vermesinden memnun

Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka'da hükümetin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin vermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka'da hükümetin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin vermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın dün Kovid-19'dan yaşamını yitiren Müslümanların cenazelerinin gömülmesine izin verileceğine yönelik açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. ???????

20 günlük bebeğin cenazesi yakıldı

Sri Lanka'da geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslüman'ın cesedi ailelerine teslim edilmeyerek yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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