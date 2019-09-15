Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, iki farklı sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

15.09.2019 12:45
Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, iki farklı ülkeyle ortak sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir sivil kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.


Pakistan iki sınırında da, sınır ihlalinde bulunulduğu ve güvenlik güçlerine ateş açıldığı şikayetiyle Afganistan ve Hindistan'ı uyardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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