Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Pakistan, iki farklı sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
15.09.2019 12:45
Pakistan, iki farklı ülkeyle ortak sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir sivil kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Pakistan iki sınırında da, sınır ihlalinde bulunulduğu ve güvenlik güçlerine ateş açıldığı şikayetiyle Afganistan ve Hindistan'ı uyardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com