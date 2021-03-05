Pakistan, Sinopharm aşısının 60 yaş üstündekiler için acil kullanımını onayladı
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Pakistan, Sinopharm aşısının 60 yaş üstündekiler için acil kullanımını onayladı

05.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:34
Pakistan, Sinopharm aşısının 60 yaş üstündekiler için acil kullanımını onayladı

Pakistan, 60 yaş üstündekilerde kullanılmak üzere Çinli şirket Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onay verdi.

Pakistan, 60 yaş üstündekilerde kullanılmak üzere Çinli şirket Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onay verdi.

Xinhua'nın haberine göre, Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, Sinopharm Kovid-19 aşısının, 60 yaşın üzerindekiler için acil durumlarda kullanımının onaylandığı bildirildi.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu açıklamasında, Ulusal Tıp Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı 60 yaşın üzerindeki tüm sağlık çalışanlarının belirlenen aşı merkezlerinde aşı olmalarına izin verildiğini belirtti.

Aşılama sürecinin ikinci safhasına giren Pakistan'da, birinci aşamada, Çin tarafından geçen ay bağışlanan Sinopharm aşılarıyla Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları aşılanmıştı.

Ülkede daha önce de Çinli ilaç şirketi CanSino, Rusya'nın Sputnik V ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşılarına acil kullanım onayı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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