Pakistan, Sih hacılar için Hindistan sınırını yeniden açtı
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Pakistan, Sih hacılar için Hindistan sınırını yeniden açtı

Pakistan, Kartarpur Darbar Sahib tapınağını Hindistan vatandaşı Sihlerin vizesiz ziyaret etmelerini sağlayan Kartarpur sınır kapısının 3 ay sonra yeniden açıldığını duyurdu.

Pakistan, Sih hacılar için Hindistan sınırını yeniden açtı
29.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:52

Pakistan, Kartarpur Darbar Sahib tapınağını Hindistan vatandaşı Sihlerin vizesiz ziyaret etmelerini sağlayan Kartarpur sınır kapısının 3 ay sonra yeniden açıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mart ayında kapatılan tapınak, sınır kapısı ve kapıyı tapınağa bağlayan koridor bugün yeniden açıldı.

Kapının açılmasıyla ilk Sih kafilesi de Hindistan'dan Pakistan'a girerek tapınakta Sih İmparatoru Ranjit Singh'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Bakanlık açıklamasında dünya genelinde salgın nedeniyle kapatılan ibadethanelerin yeniden açılmaya başladığı hatırlatılarak, "Pakistan, Kartarpur sınır kapısı ve koridorunun Sih hacılara yeniden açılması için gerekli düzenlemeleri yaptı." ifadesine yer verildi.

Hindistan vatandaşları Pakistan'a vizesiz giriyor

Geçen kasımda çevre düzenlemesi yapılarak yeniden açılan tapınağın, Sihizmin kurucusu Guru Nanak'ın ölmeden önce 18 yıl yaşadığı yer olduğuna inanılıyor.

Sihlerin hac mekanı kabul ettiği tapınak, son düzenlemeyle dünyadaki en büyük Sih tapınağı haline gelirken geçen yıl Guru Nanak'ın 550'nci doğum günü nedeniyle yapılan törene 12 bin kişi katılmıştı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmaya göre Hindistan vatandaşı Sihler, ziyaret dönemlerinde Pakistan sınırında 20 dolar ödeyerek vizesiz olarak tapınağı ziyaret edebiliyor.

Koridor açılmadan önce yalnızca sınırlı sayıda Sih'e ziyaret izni verilirken Pakistan'a giremeyen Sihler sınırda kurulan dürbünlerle tapınağı izleyerek hac ibadeti yapıyordu.

Kaynak: AA

Manşet

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