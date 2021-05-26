Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
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Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu

Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki "savaş suçları" kınanırken uluslararası topluma, Tel Aviv yönetimine Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Pakistan Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki "savaş suçları" kınanırken uluslararası topluma, Tel Aviv yönetimine Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Senatodaki muhalefet partilerince de destek verilen bildiride, dünyaya savunmasız Filistinlileri "ırkçı savaş makinesi İsrail'in" saldırılarından korumak için bir an önce etkili ve somut adımlar atması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Pakistan'ın Filistin halkı ile omuz omuza durduğuna işaret edilirken İslamabad'ın, Filistinlilerin haklı mücadelesine kararlı desteği yinelendi.

Uluslararası topluma Gazze'de yeniden inşa faaliyetlerine katkıda bulunmak için Filistin'e insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunulan bildiride, savaş suçları sebebiyle İsrail hakkında yargılama başlatılması gerektiği belirtildi.

"İsrail apartheid bir devlettir"

Bildiride, bazı ülkelerin İsrail'in saldırganlığına karşı iki yüzlü ve çifte standartlı yaklaşımlarından üzüntü duyulduğuna dikkat çekilerek İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik girişimler reddedildi.

Filistin halkının soykırım, katliam ve etnik temizlikten daha az bir şey ile karşı karşıya olmadığına vurgu yapılan bildiride, "İsrail apartheid bir devlettir ve savaş suçları ve yerleşimci sömürgecilikten suçludur." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki savaş suçları kınanırken uluslararası topluma da Tel Aviv yönetimine Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

İki devletli çözümün sadece İsrail'in "Kudüs dahil olmak üzere işgal ettiği tüm Arap topraklarından" geri çekilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağına işaret edilen bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nden Filistinlilere yardım etmek için çabalarını artırması talep edildi.

17 Mayıs'ta Pakistan Ulusal Meclisi, "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıklarını oy birliği ile kabul edilen bildiride kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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