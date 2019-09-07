Pakistan Savunma Günü ve Keşmir Dayanışma Günü Türkiye'de anıldı

07.09.2019 10:27

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği bugün aynı zamanda Keşmir Dayanışma Günü olarak da anılacak olan Savunma Gününü kutlamak için organizasyon düzenledi. Pakistan topluluğu üyeleri, Türk misafirler ve medya temsilcileri bu olaya katıldı.

Bu olayın öncesinde topluca Kuran okunmasının ardından korkunç insan hakları ihlallerine ve bir insani krize maruz kalmaya devam eden Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'de (IOJ&K) yaşayan Keşmirliler için dua okundu.IOJ&K'deki tam yasaklama ve iletişim engellemeleri bugün 32. gününe erişti, Hint İşgal Güçleri tarafından masum Keşmirli erkeklere, kadınlara ve çocuklara verilen rastgele ve toplu cezalardan bir kez bile geri adım atmadan.

Olay sırasında katılımcılar IOJ&K halkı için dayanışma isteklerini ifade etti ve kendi kaderlerini belirleme hakları için Cammu ve Keşmir halkının verdiği haklı mücadeleyi desteklemeye devam etme kararlılıklarını yeniden teyit ettiler.

Bu olay üzerine konuşan Pakistan Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi, bu olayın bu büyük acı ve sıkıntı zamanında Keşmirli kardeşleriyle yan yana durmak için Pakistan halkının kararlılığını simgelediğini söyledi.Kendisi ekledi ki 6 Eylül 1965'te tüm Pakistan Ulusunun her zaman gerçeğin ve adaletin yanında duracağını ve özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya göstermek için bir araya gelmiştir.Kendisi Keşmir Dayanışma Gününün de Pakistan Savunma Günüyle aynı ruhla kutlanmakta olduğunu söyledi.

Büyükelçi Qazi uluslararası topluluğun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, BM insan haklaru prosedürlerinin ve bağımsız insan hakları gözlemcilerinin kendi kaderlerini belirlemek isteyen Keşmirlilere karşı devam eden Hint zalimliklerini ciddiye almak ve bitirmek için ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirecekleri yönündeki ümitlerini ifade etti.