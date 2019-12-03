Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:31

Pakistan, Rusya'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.



Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Sitorçak ve Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından imzalanan yeni anlaşmaya göre Pakistan, Sovyetler Birliği'nden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu Moskova'ya ödeyecek. Borcun Pakistan'ın Sovyetler döneminde Rusya ile yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluştuğu belirtildi.



Öte yandan Rusya, 2017'nin Ağustos ayında Sovyetler Birliği döneminden kalma 125,2 milyon dolarlık son dış borcunu Bosna Hersek'e ödemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA