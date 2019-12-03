Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek
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Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek

Pakistan, Rusya'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:31
Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek

, 'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.


Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Sitorçak ve Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından imzalanan yeni anlaşmaya göre Pakistan, 'nden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu Moskova'ya ödeyecek. Borcun Pakistan'ın Sovyetler döneminde Rusya ile yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluştuğu belirtildi.


Öte yandan Rusya, 2017'nin Ağustos ayında Sovyetler Birliği döneminden kalma 125,2 milyon dolarlık son dış borcunu Bosna Hersek'e ödemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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