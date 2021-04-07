Pakistan, Rusya ile ilerleyen ikili ilişkilerden memnun
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Pakistan, Rusya ile ilerleyen ikili ilişkilerden memnun

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan, Rusya ile ilerleyen ikili ilişkilerden memnun

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya ile başta ticaret, enerji, savunma ve güvenlik olmak üzere ilerleyen ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya ile başta ticaret, enerji, savunma ve güvenlik olmak üzere ilerleyen ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Han tarafından başkent İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

Başbakan Han, Pakistan'ın dış politika önceliği olarak Rusya ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek, iki ülke arasında başta ticaret, enerji, savunma ve güvenlik olmak üzere ilerleyen ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Han, Pakistan'da yapılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin yasal sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına ve çalışmalara bir an önce başlanmasına dair ülkesinin kararlılığını yineledi.

Rusya'ya övgü

Afganistan'daki barış sürecine de değinen Han, siyasi uzlaşının önemine dikkati çekti.

Han, Rusya'nın Afgan barış sürecini teşvik eden rolüne de övgüde bulundu.

Pakistan'ın Güney Asya'da barış ve güvenlik meselelerine bakış açısını da paylaşan Han, Cammu Keşmir sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantıda Batı Asya, Körfez, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Han, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pakistan'ı ziyaret etmesine dair talebini yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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