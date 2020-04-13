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Pakistan polisinden koronavirüs dayağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

13.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:12
Pakistan polisinden koronavirüs dayağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat ve yumruk attığı görülüyor. Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.


Kaynak: DHA

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