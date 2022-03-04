Pakistan polisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıda ölü sayısının 45'e yükseldiğini, 65'e yakın kişinin yaralandığını... - Haberler

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Pakistan polisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıda ölü sayısının 45'e yükseldiğini, 65'e yakın kişinin yaralandığını...

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Pakistan polisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıda ölü sayısının 45'e yükseldiğini, 65'e yakın kişinin yaralandığını...

Pakistan polisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıda ölü sayısının 45'e yükseldiğini, 65'e yakın kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan polisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıda ölü sayısının 45'e yükseldiğini, 65'e yakın kişinin yaralandığını duyurdu.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Pakistan, Güncel, Haberler

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