Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi

Pakistan'ın Karaçi kentinde polis, bir otelin yakınlarına park eden araca manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde polis, bir otelin yakınlarına park eden araca manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti. Arabadaki çipin polis tarafından etkisiz hale getirilmesi ile terör saldırısı engellendi.

Pakistan polisine, Karaçi kentinde bulunan China Town otelinin yakınlarında şüpheli bir aracın park edildiği bildirildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, bölgenin etrafını sararak, bomba imha ekibini çağırdı. Bomba imha ekibi, arabaya manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çipi arabaya motosikletli iki kişinin taktığı kaydedilirken, şüphelilerden birinin kask taktığı bildirildi. Polis, aracın içindeki iki kişinin ise Çin vatandaşı olduğunu açıklayarak, gözaltına alındıklarını söyledi. Araç ve şüphelilerin yerel bir restorana ait olduğu tespit edilirken, olaya yönelik soruşturmanın devam ettiği duyuruldu. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı