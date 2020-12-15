Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi

15.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:13
Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi

Pakistan'ın Karaçi kentinde polis, bir otelin yakınlarına park eden araca manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde polis, bir otelin yakınlarına park eden araca manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti. Arabadaki çipin polis tarafından etkisiz hale getirilmesi ile terör saldırısı engellendi.

Pakistan polisine, Karaçi kentinde bulunan China Town otelinin yakınlarında şüpheli bir aracın park edildiği bildirildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, bölgenin etrafını sararak, bomba imha ekibini çağırdı. Bomba imha ekibi, arabaya manyetik çip yerleştirildiğini tespit etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çipi arabaya motosikletli iki kişinin taktığı kaydedilirken, şüphelilerden birinin kask taktığı bildirildi. Polis, aracın içindeki iki kişinin ise Çin vatandaşı olduğunu açıklayarak, gözaltına alındıklarını söyledi. Araç ve şüphelilerin yerel bir restorana ait olduğu tespit edilirken, olaya yönelik soruşturmanın devam ettiği duyuruldu. - KARAÇİ

Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi
Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı
Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı
Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı
Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı
Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü vatandaşa 3 ayrı suçtan ceza kesildi
Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü vatandaşa 3 ayrı suçtan ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akbağ Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan polisi, Karaçi'de terör saldırısını engelledi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:14:54. #1.14#
title