Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı
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Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı

Pakistan ordusu, Afganistan sınırında terör eylemleri düzenleyen önemli isimlerden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki terör eylemlerinin planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı
13.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:32

Pakistan ordusu, Afganistan sınırında terör eylemleri düzenleyen önemli isimlerden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

İftikhar, "terörist komutan İhsan Ullah, namıdiğer İhsan Sanray'ın, Kuzey ve Güney Veziristan arasındaki sınır yakınında Şaktu'da düzenlenen operasyonda 3 diğer teröristle öldürüldüğünü" duyurdu.

Sözcü İftikhar, Ullah'ın çeşitli terörist faaliyetlerin planlayıcısı olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın Afganistan sınırında Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik askeri operasyonlarında 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker de yaşamını yitirdi.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak ise Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

Kaynak: AA

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