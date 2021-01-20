Pakistan ordusu, 2 bin 750 kilometre menzilli balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı
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Pakistan ordusu, 2 bin 750 kilometre menzilli balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı

20.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:14
Pakistan ordusu, 2 bin 750 kilometre menzilli balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Arap Denizi'ndeki denemenin silah sisteminin teknik yapısı ve tasarımının yeniden doğrulanması için gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III balistik füze denemesinin başarıyla yapılması nedeniyle yetkilileri tebrik ettiği kaydedildi.

Pakistan, 7 Ocak'ta yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarılı şekilde test etmişti. Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği aktarılmıştı.

Pakistan ordusu, daha önce de 650 kilometre menzilli Kartal-1, 1500 kilometre menzilli Kartal-2 ve 1300 kilometre menzilli Ghauri füzelerinin denemelerini yapmıştı.

Öte yandan Pakistan, Ocak 2020'de Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Şubat 2020'de de Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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