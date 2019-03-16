Pakistan Ordu Sözcüsü: Hindistan'a Ait Casus Drone Düşürüldü

– Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, ordunun, Hindistan'a ait bir casus droneu sınır hattında düşürdüklerini açıkladı.

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir casus droneun, sınırı aşarak 150 metre içeri girmiş olduğunu ve dronenin askerlerce düşürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA