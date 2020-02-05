Pakistan Ordu Müzesi'nde Özel Ödül Töreni düzenlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törenden detaylarRAVALPİNDİ - Nanga Parbat dağından bir Fransız dağcıyı kurtaran Pakistanlı pilotlar için özel ödül töreni düzenlendi.
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Törenden detaylar
RAVALPİNDİ - Nanga Parbat dağından bir Fransız dağcıyı kurtaran Pakistanlı pilotlar için özel ödül töreni düzenlendi.
Ocak 2018'de bir Fransız dağcı olan, Elisabeth Revol, Nanga Parbat dağında mahsur kalmıştı, Pakistan Ordusu'ndan bir grup pilot Fransız Büyükelçiliği'nin talebi üzerine dağcıyı kurtarmıştı.
Düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı (CGS), üst düzey askeri rütbeliler ve Pakistan Hava Kuvvetlerinden subaylar katıldı.