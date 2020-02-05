Pakistan Ordu Müzesi'nde Özel Ödül Töreni düzenlendi
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Pakistan Ordu Müzesi'nde Özel Ödül Töreni düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törenden detaylarRAVALPİNDİ - Nanga Parbat dağından bir Fransız dağcıyı kurtaran Pakistanlı pilotlar için özel ödül töreni düzenlendi.

05.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:26
Pakistan Ordu Müzesi'nde Özel Ödül Töreni düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törenden detaylar

RAVALPİNDİ - Nanga Parbat dağından bir Fransız dağcıyı kurtaran Pakistanlı pilotlar için özel ödül töreni düzenlendi.

Ocak 2018'de bir Fransız dağcı olan, Elisabeth Revol, Nanga Parbat dağında mahsur kalmıştı, Pakistan Ordusu'ndan bir grup pilot Fransız Büyükelçiliği'nin talebi üzerine dağcıyı kurtarmıştı.

Düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı (CGS), üst düzey askeri rütbeliler ve Pakistan Hava Kuvvetlerinden subaylar katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakistan Ordu Müzesi'nde Özel Ödül Töreni düzenlendi
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