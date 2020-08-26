Pakistan, OECD Görev Gücü'nü "Hindu milliyetçisi grupların fonlanmasına engel olmaya" çağırdı Pakistan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nü (FATF), Hindistan'da Müslümanlara yönelik terörist faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu'na (RSS) finansman sağlanmasını...

Pakistan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nü (FATF), Hindistan'da Müslümanlara yönelik terörist faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu'na (RSS) finansman sağlanmasını engellemeye çağırdı.

Pakistan Parlamentosu Keşmir Komitesi Başkanı Shehryar Afridi ve Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in eski Başbakanı Sardar Attique Khan, mecliste yaptığı ortak açıklamada, RSS'yi "Hint diasporası tarafından finanse edilen terörist faaliyetlerde bulunmakla" suçladı.

Açıklamada, RSS'nin Hindistan ve Cammu Keşmir'deki Müslümanları hedef aldığı vurgulanırken, çeşitli ülkelerdeki Hint diasporası tarafından fonlandığı ve Hindistan misyonlarının ise bu fonların transferinde aracılık yaptığı belirtildi.

RSS'nin karıştığı terör eylemlerine işaret edilen açıklamada, örgütün, 2006'da Malegaon patlamaları, Acmer Sharif Dargah patlamaları ve Haydarabad'daki Mekke Mescidi bombalaması ile Samjhauta Express bombalamaları da dahil olmak üzere Hindistan'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ve ölümlerle sonuçlanan çok sayıda saldırılarda parmağı olduğu ileri sürüldü.

İki lider, küresel mali gözlemci FATF'a kara para aklama ve Hindu terör örgütlerine yönelik finansmanlarla mücadele etmek için acil önlemler alma çağrısında bulundu.

Hindistan, geçen sene Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA