Pakistan Milli Meclisi Başkanı Antalya'daki 4. Parlamento Başkanları Konferansına giden Pakistan heyetine liderlik etti

ANTALYA, 26 Mart 2021: Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Qaiser Antalya, Türkiye'de 24-25 Mart 2021'de düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" üzerine 4. Parlamento Başkanları Konferansına katılan bir parlamenter heyete başkanlık etti. Heyet hem Pakistan Senatosundan hem de Pakistan Milli Meclisinden gelen parlamenterlerden oluşuyordu. Afganistan, Çin, İran, Irak, Rusya ve Türkiye'den de parlamenter heyetler bu konferansa katıldılar.

ANTALYA, 26 Mart 2021: Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Qaiser Antalya, Türkiye'de 24-25 Mart 2021'de düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" üzerine 4. Parlamento Başkanları Konferansına katılan bir parlamenter heyete başkanlık etti.Heyet hem Pakistan Senatosundan hem de Pakistan Milli Meclisinden gelen parlamenterlerden oluşuyordu.Afganistan, Çin, İran, Irak, Rusya ve Türkiye'den de parlamenter heyetler bu konferansa katıldılar.

Konferansta, saygıdeğer Meclis Başkanı bağlantılılığın bölgesel bütünleşme ve işbirliğinin temel taşı olduğunu vurguladı.Bu bağlamda, bölgesel bağlantılılığı güçlendirmek aracılığıyla faydalar sağlamak için bölgede var olan çeşitli fırsatlara dikkatleri çekti.Dünyada artan yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük hakkındaki endişelerini paylaştı.

Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı aynı zamanda oybirliğiyle bir Antalya Deklarasyonu yayınladı, parlamentolar arası işbirliğinin barış, güvenlik ve gelişmeye katkıda bulunan diyalog kanalları kurduğuna dair.Antalya Deklarasyonu aynı zamanda küresel ve bölgesel barış ve istikrarı garanti etmek için Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı da dâhil bölgede halen devam eden tüm meselelerin ilgili BMGK kararlarına göre çözüme kavuşturulması gerektiğini de belirtti.

Konferansın yan oturumlarında, Pakistan parlamenterler heyeti bölgesel işbirliğinin ve bütünleşmenin arttırılması için hangi adımların atılması gerektiği üzerinde Türkiye, Afganistan ve Irak ile de toplantılar düzenledi.

Pakistan'ın konferansa gönderdiği parlamenterler heyeti Senatör Sn. Quratulain Marri, Senatör Muhammad Ayub, Senatör Prince Ahmed Umer Ahmedzai, ve Milli Meclis Üyeleri (MNA) Sardar Talib Hasan Nakai, Sanaullah Khan Mastikhel, Dr. Haider Ali Khan, Faiz Ullah Kamoka, Syed Naveed Qamar, Ms. Shazia Marri, Amjad Ali Khan Niazi, Engr. Sabir Hussain Kaim Khani ve Fazal Muhammad Khan'dan oluşuyordu. Bunun yanı sıra, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi, Senato Sekreteri Sn. Qasim Samad Khan ve Milli Meclis Sekreteri Sn. Tahir Hussain de bu heyete dahildiler.