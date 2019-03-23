Pakistan Milli Günü Askeri Törenle Kutlandı

Pakistan Milli Günü yabancı ülke temsilcilerinin de katılımıyla askeri törenlerle kutlandı.

Pakistan'ın Milli Günü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar İslamabad'da 31 pare top atışıyla başladı. Eyalet başkentlerinde ise kutlamalar 21 top atışıyla başladı. Pakistan Milli Günü'nde askeri geçit törenine sivil ve askeri liderlerin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de katıldı.

Askeri geçit törenini Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamer Cavit Bacva, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Zubair, Deniz Kuvvetleri Komutan Amiral Zafer Mahmut Abbasi, Savunma Bakanı Pervez Hatak, Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ve Pakistan Başbakanı Imran Han izledi. Pakistan'a 3 günlük ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed de törene onur misafiri olarak katıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi daha sonra askeri geçit izleme sahnesinde yerini aldı. Askeri geçit törenini izlemeye katılanların tokalaşmalarının ardından Pakistan milli marşının çalındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve tören başladı.

Törende önce 4 tane JF-17 savaş uçağı gösteri yaptı. Daha sonra onları Miraj F-7PG ve diğer jetlerin gösterileri takip etti.

"23 Mart milli tarihimiz için önemli bir kilometre taşıdır"

Jetlerinin gösterilerinin bitmesinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi bir konuşma yaparak Pakistan'ın Milli Günü'nü kutladı. Arif Alvi "23 Mart milli tarihimiz için önemli bir kilometre taşıdır. Pakistan'ın kararıyla kendi bağımsız devletini kurdu" dedi.

Pakistan'ın egemenliğinin geçmişte tehdit edildiğini ülkenin üzerine savaş açıldığını ancak Pakistan halkının bunları püskürttüğünü hatırlatan Alvi, "Pakistan bütün ülkelerin egemenliğine saygı duyar ve barış ister. Ancak barış isteği zayıflık işareti olarak yanlış anlaşılmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'ın Pakistan'ı ayrılmadan önceki şeklinde görmesinin miyopluk olduğunu ifade ederek "Böyle yapmak bölgenin istikrarı için çok tehlikeli olur. Savaş yerine eğitime, sağlığa ve açlığa, işsizliğe aşırıcılığa yoğunluşmalıyız. Bizim asıl savaşımız işsizlik ve fakirliğe karşıdır. Pakistan için refaha ve gelişmeye giden yola çıkma zamanıdır. Bu ülkenin gazi ve şehitlerine karşı gösterilerek büyük bir saygıdır" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi konuşmasında Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Tayyip Sager Abdullah Al Noaime ve diğer katılımcılara törene katılmaları sebebiyle teşekkür etti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA