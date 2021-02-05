Pakistan meclisinde arbede

Pakistan meclisinde milletvekilleri arasında arbede yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Pakistan meclisinin dünkü bütçe oturumu sırasında tansiyon yükseldi. Dünkü oturumda milletvekilleri arasında koronavirüs iile mücadeleye yönelik ayrılan bütçenin miktarını yetersiz bulan muhalefetteki milletvekilleri ile hükümet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Sözlü başlayan tartışma daha sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleri arasındaki yaşanan arbede kameraya yansıdı. Yaşanan olay nedeniyle meclis oturumunun ertelendiği ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı