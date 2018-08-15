Pakistan Mango Ve Yemek Festivali Ankara'da Büyük Bir Kalabalığı Kendisine Çekti

Pakistan mangolarını Türkiye'de daha popüler yapmak ve Türk pazarında bulunabilirliğini sağlamak amacıyla, Pakistan Büyükelçiliği aynı zamanda Pakistan Bağımsızlık Günüyle aynı tarihe denk gelen bir "Pakistan Mango ve Yemek Festivali" düzenledi.

Anahtar siyasi kişiler, meyve ithalatçıları, diplomatlar ve medya temsilcileri festivale katıldı."Pakistan Mango ve Yemek Festivali" taze mangoları ve kesilmiş mangoları ve Pakistan'dan taze olarak gelen mangolardan yapılmış olan mangolu milk-shake, mangolu ayran, mangolu dondurma, mangolu salata, mangolu sufle, mangolu mus, mangolu tatlı, mangolu tart, mangolu puding ve mangolu pastayı içeren birçok lezzet sundu.Pakistan'ın ünlü Basmati pirincinden yapılmış "Biryani" pilavını da içeren Pakistan yemekleri de festivalde ayrıca sunulurken çalınan seçkin Pakistan müzikleri festival ortamına katkıda bulundu.Pakistan'ın doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da aynı zamanda bu olayın bir parçasını oluşturdu.

Misafirlere hoşgeldiniz diyen Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi Pakistan'ın dünyanın 5. en büyük mango üreticisi ve 6. en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti."Pakistanlılar için mango veya 'Meyvelerin Kralı' bizim tarihimizin ve zengin kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır."Büyükelçi Sindhri, Anwar Retaul, Lungra, Malda, Dusehri, Fajri, Chaunsa ve diğerleri dahil 110 çeşitten fazla yüksek kalitede Pakistan mangosu olduğunu söyledi.Büyükelçi "Chaunsa en popüler olan çeşittir - ve biz bugün size Beyaz Chaunsa ikram ediyoruz" diye de ekledi.Kendisi böyle olaylar aracılığıyla Pakistan mangolarının kısa zamanda Türkiye'deki mango severlerin hizmetine sunulmasını ümit etti.

Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Parlamenter Dostluk Grubunun Başkanı Sayın Ali Şahin mangoların lezzetini ilk kez Pakistan'da üniversite öğrencisiyken tattığını söyledi.Kendisi Bağımsızlık Gününde Pakistan halkını tebrik etti ve 14 Ağustos'un Türk tarihinde çok önemli bir gün olduğunu çünkü 17 yıl önce aynı gün Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurulduğunu söyledi.Kendisi aynı zamanda Türkiye ile zor zamanlarında güçlü bir dayanışma gösterdikleri için Pakistan liderlerine de teşekkür etti.