Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1346 vakayla ülkedeki toplam sayı 554 bin 474'e yükseldi.

53 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 967'ye, iyileşenlerin sayısı 510 bin 242'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 827 artışla 1 milyon 157 bin 857'ye ulaştı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 163 artarak 31 bin 556'ye, iyileşenlerin sayısı 10 bin 806 artarak 949 bin 990'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 242 bin 452'ye ulaştı.

3 bin 369 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 190 bin 339, aktif vaka sayısı 51 bin 241 oldu.

Salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 872'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1631 artarak 406 bin 274'e, virüse bağlı can kaybı da 52 artışla 6 bin 441'e yükseldi.

34 bin 784 kişiye virüs testi yapıldı.

3 bin 359 kişinin taburcu edildiği ülkede 795 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı