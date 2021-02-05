Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1302 vakayla ülkedeki toplam sayı 551 bin 842'ye yükseldi. Son 24 saatte 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 886'ya, iyileşenlerin sayısı ise 507 bin 502'ye çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 11 bin 749 artışla 1 milyon 134 bin 854'e çıktı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 201 artarak 31 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı 9 bin 674 artarak 926 bin 980'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 234 bin 874'e ulaştı.

Bugün 3 bin 392 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 185 bin 278, aktif vaka sayısı 48 bin 751 oldu.

Son 24 saatte 19 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 845'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 372 artarak 402 bin 373'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 106 artışla 6 bin 295'e yükseldi.

Son bir günde 63 bin 36 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 141 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 877 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı