Pakistan Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 ülke ve bir bölgeye seyahat yasağı getirdi - Haberler
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Pakistan Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 ülke ve bir bölgeye seyahat yasağı getirdi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 ülke ve bir bölgeye seyahat yasağı getirdi

Pakistan, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı sebebiyle 6 Afrika ülkesine ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne seyahat kısıtlaması başlattı.

Pakistan, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı sebebiyle 6 Afrika ülkesine ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne seyahat kısıtlaması başlattı.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne seyahat yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu bölge ve ülkelerden yolcu kabul edilmeyeceği belirtilerek, buraları ziyaret eden ülke vatandaşlarının Kovid-19 aşı sertifikası ve iki negatif PCR testi ibraz ettikten sonra 3 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Yeni varyant

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyonu olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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