Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun
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Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun

07.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:28
Pakistan, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnun

Pakistan'ın, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan'ın, Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sorunun çözümüne yönelik gayreti ve söz konusu krize taraf ülkeler arasında uzlaşmayı teşvik eden rolünden ötürü Kuveyt yönetiminin çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Körfez krizinin çözümüne yönelik ilerlemeden dolayı memnun olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin soruna taraf ülkeler arasında artan güven ve anlayışın bölgede kalıcı barış ve refahı besleyeceğini umduğu kaydedildi.

Kuveyt, çözüm için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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