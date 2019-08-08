Pakistan: Keşmir konusunda Hindistan'a karşı askeri seçenek gündemde yok

08.08.2019 15:43

Hindistan'ın tartışmalı Cammu Keşmir eyaletine verdiği özel statüyü kaldırmasının ardından başlayan krizde Pakistan askeri bir seçeneğin göndemde olmadığını açıkladı.

Konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Askeri bir seçeneği değerlendirmiyoruz. Ama saldırı olursa buna karşılık verme hakkımız yok mu?" şeklinde konuşarak kendilerini savunacaklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle