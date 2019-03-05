Pakistan: Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik

Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması bir Hint denizaltısı tespit etti ve Pakistan sularına girmesini engelledi. Pakistan'ın barış arzusunun bir yansıması olarak, Hint denizaltı hedef alınmamıştır." denildi. - Pakistan

Kaynak: DHA