Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi davası yarına ertelendi

27.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:10

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın görev süresini uzatan hükümet kararına karşı açılan davayı yarına erteleme kararı aldı.

Davada hükümet ve Bajva'yı, dün görevinden istifa eden Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim temsil etti.

Duruşmanın sabahki oturumunda mahkeme heyeti, yasalarda görev süresinin uzatılmasına ilişkin açık hüküm olmadığını ve geçmişte bazı generallerin görev sürelerinin uzatıldığını belirtti.

Hükümetin ancak savaş durumunda komutanların emekliliğini erteleme hakkı olduğunu da belirten mahkeme heyetine cevap veren Başsavcı Enver Mansur Han ise komutanları atama yetkisine sahip hükümetin yeniden görevlendirme ve görev süresi uzatma hakkına da sahip olduğunun altını çizdi.

Han'ın hükümetin görev süresini uzatma hakkına ilişkin gösterdiği maddeler ise mahkeme heyeti tarafından komutanları kapsamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Mahkeme, bugünkü duruşmaya kadar yürütmesini durdurduğu Bajva'nın görev süresinin uzatılması kararını yarına erteledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı kendi inisiyatifiyle mahkemenin gündemine aldı

Pakistan Barolar Birliği, Bajva'nın görev süresinin uzatılmasının ordu ve ülke çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş ancak Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa başvuruyu reddedip konuyu kendi inisiyatifiyle mahkemenin gündemine almıştı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, dünkü duruşmada, ağustosta görev süresi 3 yıl uzatılan Bajva'yla ilgili kararın alınış sürecinde eksikler olduğunu belirtmişti.

Khosa, duruşmada, görev süresi uzatılma kararının alındığı toplantıda 14 bakanın bulunmadığını, uzatma kararının ise yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini söylemişti.

Hükümetin görev süresini uzatma kararı iptal edilirse, Bajva normal süre olan 29 Kasım'da emekli olacak.

Kaynak: AA