Pakistan: İstanbul Konferansı, Afgan barışı için fırsat
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Pakistan: İstanbul Konferansı, Afgan barışı için fırsat

Pakistan: İstanbul Konferansı, Afgan barışı için fırsat
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afgan barışı ile ilgili İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konferansın Afganistan'da siyasi uzlaşıya ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afgan barışı ile ilgili İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konferansın Afganistan'da siyasi uzlaşıya ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek konferansın ertelenmesi ile ilgili olarak, Pakistan'ın Türkiye'nin Afganistan'da istikrar ve barış için gösterdiği çabalara büyük değer verdiğini belirtti.

Türkiye'deki toplantının tarihi netleştikten sonra Afgan liderlerin toplantısının Afganların müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşıya ilerlemeleri için önemli bir fırsat sunduğuna inandıklarını belirten Çavdri, "Afgan tarafların kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı siyasi uzlaşı üzerinde çözüm bulma fırsatını kaçırmayacaklarını umuyoruz." dedi.

Dün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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